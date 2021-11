WTA blijft zeer bezorgd om lot van Chinese tennisster Peng Shuai

De WTA, de overkoepelende organisatie in het vrouwentennis, zegt nog steeds “erg bezorgd te zijn” om het lot van Peng Shuai. WTA-voorzitter Steve Simon bevestigt twee e-mails te hebben gestuurd naar de Chinese tennisster, “maar het was duidelijk dat haar antwoorden beïnvloed werden door anderen”.

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november op het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Die boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien gedurende ruim twee weken niets meer vernomen. Heel wat tennisvedetten, onder wie Novak Djokovic en Chris Evert, en grote instellingen vroegen de autoriteiten in Peking vervolgens duidelijkheid te scheppen over het lot van Peng. Die verscheen vorig weekend opnieuw in het openbaar en ook IOC-voorzitter Thomas Bach had een videogesprek met haar waarin ze zou verklaard hebben veilig te zijn, maar dat neemt de bezorgdheid bij de WTA niet weg.

“Steve Simon heeft via verschillende communicatiekanalen contact opgenomen met Peng Shuai. Hij heeft haar twee e-mails toegestuurd, maar het was duidelijk dat haar antwoorden beïnvloed werden door anderen”, zegt een woordvoerder van de WTA. “Steve Simon blijft er zeer bezorgd over dat op Peng censuur of druk wordt uitgeoefend. Daarom heeft hij besloten haar niet meer te contacteren via e-mail tot hij zeker weet dat haar antwoorden persoonlijk zijn en niet afkomstig van iemand die haar censureert.”