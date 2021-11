Juventus krijgt Italiaans gerecht op bezoek wegens boekhoudkundig gesjoemel

Voetbalclub Juventus heeft bezoek gehad van opsporingsdiensten. In opdracht van justitie werden kantoren van de Italiaanse recordkampioen in Turijn en Milaan doorzocht. Juventus zou tussen 2019 en 2021 hebben gerommeld met de transferwaardes van spelers, om zo in financieel opzicht de balans op orde te krijgen.