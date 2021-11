Gert Verhulst over ‘K2 zoekt K3’: “Met de jongens klopte het gewoon niet”

LEES OOK. Wordt Hasseltse Amy nieuw K3’tje? “Als het zaterdag noppes is, gaat dat zuur zijn”

Gert Verhulst veegt alle complottheorieën van tafel die erop neerkomen dat het nooit de bedoeling zou zijn geweest een jongen in de nieuwe K3 op te nemen. “De jongens hebben altijd een eerlijke kans gekregen, anders hadden we hen nooit zo lang meegenomen doorheen de verschillende fases. Maar toen we Remi en Luca samenbrachten met Hanne en Marthe, zat het niet goed. Voor mij niet, voor de jury niet, voor het publiek niet. Dat heeft niets te maken met het feit dat ze jongen zijn. De combinatie zat niet goed, de magie ontbrak. Neem nu Luca: samen met Marthe en Hanne gaf dat een heel grote zanger met twee kleine backing vocals. Sorry, en met alle respect, maar dat is niet K3. Je kunt dan aanvoeren dat je iemand niet op zijn lengte moet afrekenen, maar het plaatje moet wel in ál zijn aspecten kloppen. Van alle inschrijvingen was sowieso maar een kleine 20 procent jongen. De kans dat we op het einde van de rit meer capabele meisjes zouden overhouden dan capabele jongens was sowieso veel groter.”

Of de drie Nederlandse finalistes meer kans maken omdat K3 nu eenmaal ook in Nederland een succesformule is? “Dat speelt geen enkele rol. De stemmingen zijn altijd eerlijk verlopen en dat zal ook zaterdagavond zo zijn. Het is simpel voor mij: tot op dit moment is de beslissing niet gevallen. En wat Nederlands of Vlaams betreft: K3 brak in Nederland door toen de drie meisjes Vlaams waren. Ik hoor trouwens bij onze noorderburen dat Vlaams of Hollands geen punt is. Alles ligt dus open voor de finale en dat maakt het spannend.” (jdr)