Kirsten Flipkens wint in enkel- en dubbelspel op World Team Tennis

Kirsten Flipkens heeft vrijdag op de World Team Tennis in het Amerikaanse Indian Wells zowel in het enkel- als het dubbelspel een zege geboekt. Ze had zo een ruime bijdrage in de overwinning van haar team New York Empire tegen Chicago Smash.

De Kempense haalde het in het enkelspel met 5-3 van de Australische Alexandra Osborne. Die bekampte ze ook in het vrouwen dubbel. Aan de zijde van Quinn Gleason boekte ze een 5-4 zege tegen Osborne en Alexa Guarachi.

NY Empire won de ontmoeting tegen Chicago Smash met 24-20. Kim Clijsters kwam niet in actie.

New York Empire blijft ondanks de overwinning wel vijfde en laatste in de tussenstand met drie zeges en acht nederlagen. Springfield Lasers leidt met acht overwinningen en drie verliespartijen. De top twee (van vijf teams) plaatst zich voor de finale. NY Empire komt zaterdag nog een laatste keer in actie tegen San Diego Aviators.

