LA Lakers verliezen na drie verlengingen, Lebron James krijgt boete

De Los Angeles Lakers hebben vrijdagavond na drie verlengingen het hoofd moeten buigen voor de Sacramento Kings. LeBron James en co gingen in het Staples Center onderuit met 137-141.

LBJ was nochtans op de afspraak met 30 punten, 11 assists en 7 rebounds. Ook teamgenoot Russell Westbrook liet zich opmerken met een tripe-double (29 ptn, 11 ass, 10 rbs). Bij de bezoekers blonk De’Aaron Fox uit met 34 punten. LeBron James had van de NBA voor de wedstrijd overigens een boete van 15.000 dollar gekregen omdat hij in de vorige match tegen de Indiana Pacers een “obsceen gebaar” had gemaakt. Voor de Lakers was het vrijdag al de elfde nederlaag van het seizoen (tegen tien zeges). Daarmee staan de Californiërs voorlopig pas zevende in de Western Conference.

Golden State blijft winnen

Leider Golden State haalde het thuis onder aanvoering van Stephen Curry (32 punten) met 118-103 van de Portland Trail Blazers. Eerste achtervolger Phoenix klopte de New York Knicks met 97-118 en behaalde zo een vijftiende zege op rij.

Regerend kampioen Milwaukee ging met 109-120 winnen bij Denver. Giannis Antetokounmpo was goed voor 24 punten en 13 rebounds. De Bucks zijn voorlopig zesde in de Eastern Conference.