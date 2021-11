Minister Verlinden verduidelijkt coronaregels: “Met maximaal 15 personen samen op weekend”

De nieuwe coronaregels grijpen dan toch ook in op privébijeenkomsten. Zo mogen groepen van vrienden of familieleden nog wel samen op weekend, maar met maximaal vijftien. Dat staat in het Koninklijk Besluit, zo verduidelijkte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op Radio 1.

Tot in de nacht van vrijdag op zaterdag hebben vertegenwoordigers van de verschillende regeringen de laatste hand gelegd aan het Koninklijk Besluit om het zo helder mogelijk te krijgen. Dat KB wordt zaterdagochtend gepubliceerd, maar de minister heeft al een en ander verduidelijkt. Zoals de vraag of een groep mensen nog samen naar pakweg de Ardennen mag. “We begrijpen dat mensen nood hebben aan vakantie, maar we proberen het mixen van verschillende bubbels - ook al gebruiken we dat concept niet meer - te beperken”, zei ze. “Verschillende groepen vrienden en familie mogen nog samen naar logies, maar we hebben het beperkt tot 15 personen.”

OPROEP. Ruim zestig besmette passagiers vanuit Zuid-Afrika in Nederland geland

Nog een opheldering: op restaurant tellen kinderen jonger dan 12 niet mee bij de zes personen die samen aan een tafel mogen zitten. “Net zoals vorige keer gaat het om zes personen vanaf twaalf jaar.”

De maatregelen gaan in om 11 uur zaterdagochtend. Alleen voor grote evenementen is er uitstel tot maandag. “We begrijpen dat het onprettig is. Maar we willen vermijden dat er beelden ontstaan van heel veel mensen die alles nog een laatste keer uit de kast halen om te feesten.”

Over Kerst en Nieuwjaar wilde ze liever nog geen uitspraken doen. “De vraag zal zijn of we binnen dit en tien dagen vooral de curves van de hospitalisaties zien afvlakken. Deze maatregelen gelden vooreerst voor drie weken, maar als we één ding geleerd hebben in deze crisis is het om altijd met twee woorden te spreken en voorzichtig te zijn.”

LEES OOK. Weinig hoop voor nieuwjaarsfuiven en kerstdiners: “Te veel onzekerheid”