Italiaans gerecht doorzoekt kantoren van Juventus

Voetbalclub Juventus heeft bezoek gehad van opsporingsdiensten. In opdracht van justitie werden kantoren van de Italiaanse recordkampioen in Turijn en Milaan doorzocht. Juventus zou tussen 2019 en 2021 hebben gerommeld met de transferwaardes van spelers, om zo in financieel opzicht de balans op orde te krijgen.

Voorzitter Andrea Agnelli, vicevoorzitter Pavel Nedved en voormalig technisch directeur Fabio Paratici, nu in dienst van Tottenham Hotspur, zijn de verdachten in de zaak. Het beursgenoteerde Juventus zou de afgelopen jaren niet alleen bewust de transferwaarde van bepaalde spelers hoger hebben ingeschaald, maar ook facturen hebben uitgegeven voor niet-bestaande transacties. Volgens justitie gaat het in totaal om zo’n 50 miljoen euro aan verdachte geldbewegingen.

De opsporingsdiensten hebben op diverse kantoren van Juventus documenten in beslag genomen. De ‘Oude Dame’ houdt zich vooralsnog stil. De club heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen en het onderzoek. Juventus speelt zaterdagavond om 18 uur in de Serie A een thuiswedstrijd tegen Atalanta.

