Experts niet optimistisch ondanks nieuwe maatregelen: “Virus onderschat en bescherming vaccins overschat”

“We zijn verschalkt door het virus”, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). Amper een week na het vorige pakket maatregelen wordt het coronabeleid opnieuw strenger. Ondertussen blijven de cijfers maar stijgen, en de piek is nog niet in zicht. Het is om moedeloos van te worden. “Dat overkomt mij ook”, zegt infectiologe Erika Vlieghe, voorzitster van expertengroep GEMS.