Wout van Aert gaat in 2022 vol voor groene trui in Ronde van Frankrijk

De kogel lijkt door de kerk. Wout van Aert gaat volgende zomer vol voor de groene trui in de Ronde van Frankrijk. Dat zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

Van Aert zal vandaag aanwezig zijn op de cross in Kortrijk en trekt volgende week voor het eerst zijn crossplunje aan in Boom en Antwerpen. Maar de kopman van Jumbo-Visma wilde in een interview met Het Laatste Nieuws al wel zijn licht laten schijnen op volgend wegseizoen, in het bijzonder op de Ronde van Frankrijk. “Volgend jaar wil ik heel graag voor de groene trui gaan”, aldus Van Aert. “Dan gaat dat ook zo gebeuren en zullen we daar een plan voor opstellen dat past binnen de algemene ploegtactiek. Dan nóg betekent dat niet dat ik per definitie ‘losse pion’ ben en dat de zes anderen zich op Roglic mogen concentreren.”

Van Aert blijft zijn kopman trouw maar stelt toch ook eisen. “Mijn punt is: als ik dan voor groen ga, verwacht ik van de ploeg dat ze me daar in steunt. En zou het ook een beetje raar zijn mocht ik zeggen: ‘Primoz, ik help jóu niet.’”

De Kempenaar reed al drie keer de Tour de France met Jumbo-Visma en kwam daarin tot zes ritzeges, waaronder drie vorig jaar. Toch concentreerde hij zich nooit op het behalen van de groene trui aangezien het winnen van het geel met Primoz Roglic telkens het hoofddoel was. Zoals het er nu naar uitziet, wil en mag hij zich komende zomer voor het eerst concentreren op het winnen van de groene trui.