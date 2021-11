Gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen klimt tot 17.000 besmettingen

In de week vanaf 17 tot en met 23 november kwamen er in België per dag gemiddeld 17.151 bevestigde gevallen van covid-19 bij. Het gaat om een toename met 42 procent in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. Er werd weliswaar een derde meer tests uitgevoerd (112.500), maar ook de positiviteitsratio steeg nog licht tot 16 procent.

Ook de ziekenhuisopnames blijven de slechte kant uitgaan. Dagelijks belandden in de zeven dagen vanaf 20 tot en met 26 november gemiddeld bijna 306 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis. Het gaat om een stijging met 14 procent.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is intussen opgelopen tot 3.494. Van hen liggen er momenteel 682 op de afdelingen intensieve zorg.

De overlijdens kenden in de periode vanaf 17 tot en met 23 november een opmars tot gemiddeld ruim 37 per dag (+20 procent).

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.