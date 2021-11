Voetbalclubs halen hun slag thuis: premier De Croo fluit Van Peteghem terug in dossier rond beperking fiscale voordelen

De profclubs hebben hun slag thuisgehaald. Minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) zijn werd door premier Alexander De Croo (Open Vld) teruggefloten in het dossier rond de fiscale voordelen voor sportclubs.

Eerder deze week lanceerde Van Peteghem zijn plan om de terugstorting van 80 procent van de bedrijfsvoorheffing voor de profsportclubs af te schaffen en te vervangen door een ander systeem, dat de clubs meer geld zou kosten en de staat meer zou opleveren. Hij wilde het maximale fiscale voordeel per club beperken tot 12 miljoen euro, geld dat enkel nog kon dienen voor jeugd en infrastructuur. Van Peteghem wilde het systeem op de schop onder het mom dat Europa dergelijke fiscale voordelen niet zou toestaan.

Op de ministerraad werd Van Peteghem echter teruggefloten door de premier. Van Peteghems argument dat Europa dit niet zou toestaan werd ondermijnd door de Europese Unie, die net had bekendgemaakt dat de sport extra subsidies behoefde. Iets wat in Nederland al werd gevolgd door de regering, die 36 miljoen aan de profclubs uitkeerde omdat die weer in lege stadions moeten spelen.

Het profvoetbal haalt opgelucht adem. Het blijft dus bij 43 miljoen euro aan fiscale voordelen die moeten worden ingeleverd. Die worden gevonden in 30 miljoen via RSZ-bijdragen en 13 miljoen euro met de aanpassing van de terugstorting van de bedrijfsvoorheffing.(lvdw)