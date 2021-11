Vanzeir en co kunnen toch nog verliezen: leider Union met 1-3 onderuit tegen OH Leuven

Het sprookje kon niet blijven duren. En dat het uitgerekend tegen OHL zou mislopen voor Union na zes overwinningen op rij, is misschien nog niet eens zo verrassend. Marc Brys en de zijnen ontpoppen zich al voor het tweede seizoen op rij tot de reuzendoder van de Jupiler Pro League. Het plannetje klopte tot in de puntjes bij de Leuvenaars, die met 1-3 gingen winnen bij competitieleider die de voorbije weken zo ongenaakbaar leek.

Echte cijferfetisjisten hadden het kunnen weten. Ondanks het fenomenale seizoen waar Union aan bezig is, heerst er bij de Brusselaars zoiets als ‘de vloek van de 26e’. Haar drie laatste nederlagen – met deze tegen OHL meegerekend – leed de leider op 26 september, 26 oktober en 26 november. Eerst in de competitie tegen Antwerp, dan in de beker tegen KV Mechelen en nu opnieuw in de competitie.

OHL begon met schwung en zonder schrik aan zijn wedstrijd. De Leuvenaars waren overigens met vier nieuwe namen aan de aftrap verschenen. In doel moest Romo plaats ruimen voor Arsenal-huurling Runarsson. Ook Chakla, Malinov en Tamari kwamen in de ploeg. De bezoekers trokken van bij de start naar voren en na tien minuten leverde dat een eerste grote kans op. Maertens kon na slecht wegwerkten in de Union-defensie van dichtbij uithalen, maar mikte over.

Bij de tweede mogelijkheid was het wél prijs voor OHL. De Leuvenaars deden het met een ingestudeerd nummertje bij een vrije trap – vorig seizoen nog hun absolute handelsmerk. Mercier mocht aanleggen net buiten de zestien, maar stak de bal opzij in plaats van zelf te trappen. Met wat geluk belandde de bal bij De Norre, die vanop enkele meters de 0-1 in doel joeg.

Casper De Norre, ex-speler van KRC Genk en STVV, bracht de bezoekers uit Leuven op voorsprong. — © Isosport

Union kwam ook na de openingstreffer nog niet meteen aan zet. OHL bleef jagen en dat leidde tot een stevige kans op de 0-2 toen Schrijvers een één-tweetje opzette met Kaba. Hij probeerde het vanuit een scherpe hoek, maar doelman Morris bracht redding voor de thuisploeg. Daarna was het eindelijk eens aan Union. Even later waren de Brusselaars een eerste keer gevaarlijk via Nielsen. De Deen haalde hard uit vanop de rand van de zestien, maar besloot net over.

Pionnetjes goed neergezet

Op enkele afstandsschoten na versierde Union geen enkele kans in de eerste helft. Het tactisch plannetje klopte uitstekend bij OHL. Marc Brys had zijn pionnetjes goed neergezet en die pionnetjes profiteerden kort voor de rust dan ook nog eens van dom balverlies van Marcq. Daardoor kon Kaba Maertens de diepte in sturen. Die twijfelde niet en schoof de 0-2 voorbij Moris. Ook Union kreeg op slag van rust overigens nog een kans om te scoren toen Lapoussin bijzonder knap teruglegde op Vanzeir, die het in één tijd probeerde en nipt over mikte.

Siebe Schrijvers gaf de assist voor het laatste Leuvense doelpunt. — © Isosport

De wedstrijd kreeg na de pauze een totaal ander gezicht: het was Union dat de lakens uitdeelde en OHL dat moest ondergaan. De thuisploeg claimde meteen een strafschop toen Chakla de bal met de hand leek te raken. De VAR riep scheidsrechter Verboomen naar het scherm, maar die oordeelde dat er niets aan de hand was. Mazzu had bij de rust met Mitoma wel zijn joker ingebracht. De Japanse supersub zorgde meteen voor dreiging en maakte na zes minuten in de tweede helft al de aansluitingstreffer. Hij verlengde een voorzet van Teuma heerlijk met buitenkantje voet in doel. Na een versnelling van alweer Mitoma kon Undav een poging op de 2-2 wagen, maar zijn schot ging over.

Sterk in de omschakeling

Het leek pompen of verzuipen bij OHL, dat zelf nog weinig klaarspeelde na de rust. Maar het is net in dat soort situaties – waarin de tegenstander de bal opeist en domineert – dat de Leuvenaars op hun gevaarlijkst zijn. Dat bleek eens te meer toen Schrijvers oprukte om vervolgens terug te leggen op Mercier. De Fransman haalde met behoorlijk wat kruit uit van net buiten de zestien. Moris zat er nog bij, maar sloeg te slap weg om de 1-3 nog te voorkomen.

OHL ontpopt zich nu al voor het tweede seizoen op rij tot de reuzendoder van de Jupiler Pro League. Dat het zo sterk is in de omschakeling en vooral uitblinkt als de tegenstander de bal opeist, zit daar natuurlijk voor iets tussen. Aan gelijke spelen tegen Antwerp, Club Brugge, Standard en Anderlecht voegden de Leuvenaars in het Dudenpark een overwinning tegen leider Union toe. Wanneer die leider haar volgende nederlaag zal lijden, laat zich nu al raden: op tweede Kerstdag tegen AA Gent natuurlijk. Of stokt de motor nu eindelijk eens en laat Union de komende weken veel meer punten liggen, niet alleen op de 26ste?