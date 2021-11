De macht van ‘The King’: woeste LeBron James laat basketfans uit stadion verwijderen na “grove beledigingen”

James was in de verlengingen duidelijk niet gediend van het gedrag van het tweetal, dat pal naast het veld zat. Al waren er naar verluidt meerdere toeschouwers die zich lieten gaan. Het is onduidelijk wat er precies werd gezegd, maar volgens de NBA-legende kon het niet door de beugel.

“Obscene gebaren en woorden kunnen niet worden getolereerd”, stelde James. “Er is een verschil tussen je eigen team aanmoedigen en het andere team niet willen laten winnen. Er zijn dingen geroepen die ik zelf als fan nooit zou roepen en me dus ook niet laat zeggen.”

Op sociale media beweren mensen, die naar eigen zeggen aanwezig waren in het stadion, te weten wat er is gezegd. Naar het schijnt riepen de bewuste supporters dat ze hoopten dat de oudste zoon van James, de 17-jarige ‘Bronny’, zou overlijden bij een auto-ongeluk.