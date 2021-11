“Soms nog wat neerslag, die winters kan zijn wanneer het verder afkoelt vannacht”

Een sneeuwlaagje is echter zeer onwaarschijnlijk omdat de temperatuur onder een bewolkte hemel enkele graden boven het vriespunt zal blijven schommelen. Enkel onder brede opklaringen is er kans op lichte vorst en dan wordt het meteen opletten voor mogelijke rijm- en ijsplekken.

Zondag blijft het gedurende de voormiddag nog droog. Vanaf het middaguur zal de kans op buien vanuit het noordwesten toenemen. Dat kunnen dan buien zijn van regen, stofhagel of smeltende sneeuw.

Namiddag bereikt de temperatuur een maximum in de buurt van +3 of hooguit +4°C.

In de nacht naar maandag kan het in opklaringsgebieden licht gaan vriezen waardoor het opletten wordt voor rijm- of ijsplekken. Vooral dan op plaatsen waar er zondagavond nog een bui is gevallen.

