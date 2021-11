Sven Nys hekelt vermeend startgeld voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de wereldbeker: “Anderen krijgen geen euro”

Sven Nys was al een koele minnaar van de nieuwe wereldbeker met zijn zestien manches, maar intussen is zijn afkeer gegroeid. Officieel worden in wereldbekermanches geen startgelden uitgedeeld, maar Nys beweert over informatie te beschikken dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert wél geld zouden opstrijken, los van het prijzengeld.

“Ik heb goede bronnen en aanwijzingen dat een aantal renners in de Wereldbeker wél betaald wordt”, zegt Nys in een gesprek met Wielerflits. “Terwijl anderen geen euro krijgen. Dat laatste kan ik met zekerheid zeggen, want dat gaat over mijn eigen renners. Lucinda Brand, Lars van der Haar, Toon Aerts. Zij blijven met lege handen achter. Dat is niet fair.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gevraagd naar bewijzen van zijn bewering dat Van Aert en Van der Poel startgeld opstrijken in wereldbekermanches, zei Nys: “Dat kan ik niet bewijzen. Maar ik weet het.”

Hij verwijt Van der Poel en Van Aert zelf niets, wel het feit dat anderen in de kou blijven staan: “Zij zijn de vedetten… Het is normaal dat ze daarvoor betaald worden. Maar de andere renners zijn ook belangrijke schakels, elke renner moet kunnen meegenieten van het succes.”