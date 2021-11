Cristiano Ronaldo zoals u hem nog nooit zag, als een woesteling in de kleedkamer: ““We speelden als sh*t!”

Momenteel loopt op Amazon de documentaire “All or Nothing”, een reeks over het voorbije seizoen van Juventus. En daarbij zijn straffe beelden opgedoken van Cristiano Ronaldo.

De Portugese wereldster was naar Turijn gehaald om met de Oude Dame de Champions League te winnen, maar faalde daarin. In zijn laatste seizoen voor Juventus ging het in de 1/16de finales mis tegen FC Porto. Na een 2-1 nederlaag in Portugal, verzekerden Sergio Conçeicao en zijn spelers de kwalificatie na een 3-2 in Italië na verlengingen.

De spanningen in de kleedkamer liepen daarna hoog op. Ronaldo was woest. “We moeten écht harder werken, what the f*ck! We waren helemaal nergens, nergens!”

Ploegmaat Juan Cuadrado probeerde hem te kalmeren met “Wees rustig, je bent een voorbeeld voor iedereen”. Maar zonder succes. “We speelden als sh*t”, aldus Ronaldo.