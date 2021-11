Hetzelfde, maar anders. Met het materiaal waaruit 31 jaar geleden de ontluisterde film Let it be voortkwam, draaide Lord of the rings-regisseur Peter Jackson nu The Beatles: Get back. De ruim acht uur lange documentaire stelt met zijn positieve insteek het beeld van John, Paul, George en Ringo stevig bij. Welkom bij de Beatles, het leven in de studio zoals het was. Onder kameraden.