Geert Boonen zal dit jaar geen kerstdiner en nieuwjaarsfeest houden in zijn feestzaal. “Er is te veel onzekerheid.” — © Sven Dillen

Nieuwerkerken/Peer/Pelt/Hasselt/Sint-Truiden/Bilzen

Hoewel de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité in principe drie weken gelden, is de kans klein dat we tijdens de feestdagen weer alle remmen los kunnen gooien. Veel nieuwjaarsfuiven en grote kerstdiners zijn al geannuleerd, elders kijken organisatoren de kat nog uit de boom.