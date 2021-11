WTC Kessenich viert 50 jarig bestaan en krijgt de titel 'Koninklijke'

Kinrooi

WTC Kessenich is in 1971 ontstaan uit één van de vele activiteiten die het toenmalige jeugdhuis Obelix organiseerde. Vijftig jaar later hebben de leden van KWTC Kessenich, sinds de noteringen vanaf 1983, in totaal 2.885.116 km afgelegd in clubverband. Dat is 72 keer de omtrek van de aarde.