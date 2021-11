Landen nemen maatregelen tegen Belgen na besmetting nieuwe variant in ons land

LEES OOK. WHO: “Nieuwe coronavariant is verontrustend”

Zwitserland verbiedt alle directe vluchten uit zuidelijk Afrika vanwege de nieuwe coronavariant. Alle reizigers uit Zuid-Afrika, Hongkong, Israël maar ook uit België zullen een negatieve coronatest moeten voorleggen en zich in quarantaine plaatsen als ze het land nog binnen willen komen.

“Binnenkomst in Zwitserland is ook niet mogelijk voor mensen die geen Zwitserse nationaliteit hebben of geen verblijfsvergunning in Zwitserland of de Schengenzone hebben”, meldt het Zwitserse federale kantoor voor de volksgezondheid vrijdag.

De nieuwe variant, eerst geïdentificeerd in Zuid-Afrika, wordt beschouwd als verontrustend. De variant zou besmettelijker kunnen zijn dan de vorige. Door de extra maatregelen probeert Zwitersland het virus buiten te houden.

Frankrijk verstrengt grenscontroles

Intussen heeft ook Frankrijk aangekondigd extra maatregeen te nemen. “We hebben de controles aan de grens met België aangescherpt”, Gabriel Attal, de woordvoerder van de Franse regering.

In een onderhoud over de nieuwe coronavariant B.1.1.529 die voor het eerst werd opgemerkt in zuidelijk Afrika, wees Attal erop dat de controles aan de Belgische grens al “meerdere dagen” waren verscherpt. Dit wegens de vierde coronagolf die ons land momenteel in zijn greep houdt.

Vrijdagmiddag kondigde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ook nog eens aan dat een geval van de nieuwe Zuid-Afrikaanse variant werd vastgesteld in ons land. Volgens viroloog Marc Van Ranst kwam de patiënt op 11 november terug van Egypte en ontwikkelde hij of zij de eerste symptomen van het virus pas elf dagen later.