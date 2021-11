WHO: “Nieuwe coronavariant is verontrustend”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe coronavariant B.1.1.529 de naam ‘omicron’ gegeven en die ingeschaald als een “variant of concern”, een verontrustende coronavariant. België heeft een inreisverbod voor ingevoerd voor niet-Belgen uit landen in zuidelijk Afrika.

“De variant B.1.1.529 is voor het eerst aan de WHO gesignaleerd door Zuid-Afrika op 24 november 2021”, aldus de expertengroep die van de WHO de opdracht kreeg om de evolutie van Covid-19 op te volgen. “Deze variant heeft een groot aantal mutaties, waarvan enkele verontrustende.” Volgens de experten suggereren eerste bewijzen dat er een hoger risico bestaat op herbesmetting, vergeleken met andere zorgwekkende varianten.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde vrijdag aan dat een geval van de nieuwe variant werd vastgesteld in ons land. Volgens viroloog Marc Van Ranst kwam de patiënt terug van Egypte op 11 november, en ontwikkelde hij of zij de eerste symptomen van het virus pas elf dagen later.

Alle EU-lidstaten hebben ondertussen beslist een inreisverbod in te stellen voor reizigers vanuit zeven landen in het zuiden van Afrika, in een poging om de verspreiding van de variant tegen te gaan. Eerder op de dag had België zelf al een inreisverbod aangekondigd, net als tal van andere Europese lidstaten. Belgen die terugkeren uit de regio, zullen tien dagen in quarantaine moeten.