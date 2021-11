De politie LRH organiseerde in de nacht van donderdag op vrijdag alcohol- en drugscontroles in de Dorpsstraat in Diepenbeek, de Stationsstraat in Herk-de-Stad en aan het Leopoldplein in Hasselt. 420 op 428 bestuurders bliezen negatief. De acht anderen hadden te veel gedronken en moesten hun rijbewijs tijdelijk inleveren. ppn