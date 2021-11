Jessa-directeur Breysem: "Te laat en niet streng genoeg"

"De nieuwe coronamaatregelen komen te laat, zijn niet concreet en streng genoeg". Dat zegt directeur van het Jessa Ziekenhuis Yves Breysem. De burger moet zijn gezond verstand gebruiken en zelf inschatten hoeveel nauwe contacten hij onderhoudt. De zorg dreigt weer de dupe te worden van de overheid die geen strenge maatregelen durft nemen. Of deze strengere maatregelen genoeg zijn, hangt volgens experts nog af van wat er staat te gebeuren in het onderwijs. Want de lagere scholen zijn volgens hen dé motor van deze vierde coronagolf.