De illegale fabriek was ondergebracht in een loods van een B&B. — © Focus/WTV

Veurne

De Belgische douane voert de druk op de illegale sigarettenfabrieken stevig op. Vrijdagochtend vielen de speurders binnen in een loods bij een B&B in het West-Vlaamse Alveringem, een deelgemeente van Veurne. De buit was weer aanzienlijk.