Extra maatregelen in het onderwijs: geen zeeklassen, sneller ingrijpen na besmettingen

Daarnaast zullen klasgroepen zo veel mogelijk bij elkaar uit de buurt moeten blijven: ze mogen niet meer gemengd worden in bijvoorbeeld refters, studiezalen of in de naschoolse opvang, weet VRT Nws en is intussen ook aan onze redactie bevestigd.

Ook de quarantaineregels worden iets strenger: als binnen de zeven dagen drie leerlingen van dezelfde klas positief testen, moet heel de klas in quarantaine. Tot nu toe gold die regel pas vanaf vier leerlingen.

Thuisonderwijs wordt niet de regel. Scholen mogen zelf preventief voor afstandsonderwijs kiezen, ook wanneer er nog voldoende leerkrachten op school zijn. Oudercontacten en personeelsvergaderingen moeten sowieso online plaatsvinden.

Er komt ook meer geld voor extra veiligheidsmaatregelen, 17,5 miljoen euro in totaal. Daarmee kunnen zelftesten worden gekocht en CO2-meters.