Kim Meylemans zesde in wereldbekerwedstrijd in Innsbruck

Kim Meylemans is vrijdag in het Oostenrijkse Innsbruck zesde geworden in de tweede wereldbekerwedstrijd skeleton van het seizoen.

De 25-jarige Alkense liet over twee runs een tijd van 1:48.52 optekenen. In de eerste run werd ze zevende, in de tweede zesde. De Russische Elena Nikitina won in 1:47.83, voor de Nederlandse Kimberley Bos en de Italiaanse Valentina Margaglio.

Nikitina won vorige week ook al de eerste wereldbekerwedstrijd in Innsbruck en gaat met 450 punten aan de leiding in de wereldbekerstand. Meylemans, derde in de openingsmanche, is met 376 punten vijfde.

