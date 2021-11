Maastricht zet zich schrap voor rellen komend weekend

Voor Maastricht geldt vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot dinsdagochtend 6.00 uur een noodverordening. Dat betekent dat niemand in Maastricht zijn of haar gezicht deels of volledig mag bedekken.

Naast de noodverordening heeft burgemeester Annemarie Penn-te Strake voor diezelfde periode de hele stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Niemand mag zijn of haar gezicht dus deels of volledig mag bedekken. Ook mogen mensen niet samenscholen en er is een verbod op vuurwerk en het bij zich dragen van objecten die als wapen kunnen worden gebruikt. Door de aanwijzing tot veiligheidsrisicogebied kan de politie preventief fouilleren.

Rellen

De burgemeester neemt deze maatregelen vanwege signalen voor mogelijke ongeregeldheden in Maastricht. Penn-te Strake: “We willen er alles aan doen om onze stad en inwoners zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke rellen. Laten we hopen dat iedereen zijn verstand gebruikt en de rust bewaart want geweld is echt nooit een oplossing.”

Ook de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek kondigen een noodverordening af voor het hele weekend.