Aartsbisschop Parijs biedt ontslag aan na berichten over relatie met een vrouw

De Parijse katholieke kerk davert op zijn grondvesten. Aartsbisschop Michel Aupetit heeft totaal onverwacht zijn ontslag aangeboden. Volgens geruchten zou hij in 2012 een intieme relatie hebben gehad met een vrouw. En dat is niet volgens de regels.

In een brief aan paus Franciscus erkent de 70-jarige geestelijke zich dat jaar schuldig te hebben gemaakt aan “dubbelzinnig gedrag”, meldt het bisdom in de Franse hoofdstad.

“Hij heeft zelf aan de paus voorgesteld om zijn ontslag te aanvaarden via een speciale brief eerder deze week”, zo laat het bisdom weten. “Enkel de paus kan beslissen om het ontslag te aanvaarden of af te wijzen. In 2012 had de man een ‘dubbelzinnige’ relatie met een persoon die heel dicht bij hem stond”, voegt het bisdom er nog aan toe.

Woensdag maakte website Le Point melding van een intieme en wederzijdse relatie tussen de geestelijke en een onbekende vrouw. De relatie was aan het licht gekomen uit een verkeerd verstuurde e-mail die geen twijfel liet over het bestaan van de relatie.

“Het was geen romantische of seksuele relatie”, verzekert het bisdom. “Hij heeft er toen melding van gemaakt bij zijn toenmalige overste.”

Het ontslagverzoek is volgens het bisdom geen schuldbekentenis, maar een gebaar van nederigheid aangezien Aupetit begrijpt dat er onvrede kan zijn onder de katholieken in Parijs en omstreken.

Aupetit is sinds januari 2018 aartsbisschop van Parijs.