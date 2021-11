Reünie van 75-jarigen in Bree

Sinds 1996 komen de borelingen van 1946 elke vijf jaar samen om de contacten te onderhouden. Dit jaar verzamelden ze in het Mussenburghof in Bree.

Ondanks de coronaperikelen tekenden 34 leeftijdgenoten present. De menukaart kondigde een koud buffet aan. Tijdens de maaltijd kwam een komisch duo de lachspieren prikkelen, genoeg om corona- en slechtweertoestanden even opzij te zetten. De gekozen timing liet iedereen toe op tijd naar huis te vertrekken want de helft van de vroegere klasgenoten woont niet meer in Bree.