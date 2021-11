Assisen kindermoord Bree: Tamara Nuijts krijgt 20 jaar cel voor moord op zoontje Ryan (6)

Tamara Nuijts (38) is zopas in het Tongerse assisenhof veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op haar zesjarig zoontje Ryan Coemans. Bij de bepaling van de straf is rekening gehouden met enkele verzachtende omstandigheden zoals haar miserabele jeugd, haar karakter en levensloop.

Op 26 december 2018 verstikte de thuisverpleegster haar enig kind met een sjaal rond de hals in haar flat langs de Millenstraat in Bree. Daarna probeerde ze zich van het leven te beroven. Ze krijgt geen levenslang of de maximumstraf voor moord omdat er sprake is verzachtende omstandigheden.

Nuijts zit intussen al bijna drie jaar in de gevangenis en kan binnen ruim drie jaar een aanvraag indienen om vervroegd vrij te komen.

LEES OOK. Tamara Nuijts schuldig aan moord op haar zoontje Ryan (6)

LEES OOK. “Onze kinderen werden vermoord door onze ex, maar we vonden geluk bij elkaar”