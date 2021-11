Songfestivalwinnaar Måneskin speelt volgend jaar op Rock Werchter

Rock Werchter

Een winnaar van het Eurovisiesongfestival op Rock Werchter: voor alles een eerste keer, en de eer is aan Måneskin. Sinds hun overwinning met Zitti E Buoni is het Italiaanse viertal uitgegroeid tot een wereldwijde sensatie, die hit na hit scoort. Op zaterdag 2 juli mogen ze komen bewijzen dat je als Eurosongact ook de grootste festivalpodia aankan. Opvallend: Måneskin is pas de vierde Italiaanse naam in het aanwezigheidsregister van Belgiës grootste festival.

Eerder kondigde Werchter al twee dozijn bands aan voor de editie 2022 (30/6-3/7), waaronder Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers en Imagine Dragons. De dagtickets voor vrijdag, met onder meer Metallica en Queens of the Stone Age, zijn al allemaal de deur uit. jbou