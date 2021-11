Chelsea-coach Thomas Tuchel: “Kans dat Romelu Lukaku start tegen Manchester United niet erg groot”

Romelu Lukaku blesseerde zich ruim een maand geleden aan de enkel in de Champions League-thuismatch tegen Malmö en miste in een razend drukke periode zeven wedstrijden met Chelsea en twee interlands met de Rode Duivels.

Dinsdag zat hij al op de bank tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Juventus, maar hij kwam niet in actie. Hoewel hij nu een aantal groepstrainingen in de benen heeft, is de kans klein dat Lukaku zondag plots aan de aftrap komt in de thuismatch tegen Manchester United, de club waar hij tussen 2017 en 2019 speelde.

“De kans dat Lukaku start is niet erg groot omdat we moeilijk kunnen voorspellen wat er in de match gaat gebeuren. We moeten de balans vinden tussen (hem) speelminuten geven en absoluut competitief zijn gedurende negentig minuten”, aldus Chelsea-manager Thomas Tuchel.

Tijdens de afwezigheid van Lukaku deed Chelsea het uitstekend zonder hem, met Havertz als (valse) nummer negen en Pulisic als diens geprefereerde vervanger. Competitieleider Chelsea pakte tien op twaalf in de Premier League en scoorde in die vier wedstrijden liefst veertien keer. In de Champions League pakte het zes op zes met vijf gescoorde doelpunten in twee matchen. In de Carabao Cup wipten The Blues Southampton na strafschoppen.

Lukaku zal zich de komende weken weer in de ploeg moeten knokken.