Franse toprenners roepen almaar harder om verbod op ketonen: “Het is een vorm van ongelijkheid”

De Franse toprenners roepen almaar harder om een verbod op ketonen in het peloton. Na Arnaud Démare en Romain Bardet kantte filosoof en Cofidis-rondekopman Guillame Martin zich op de site www.cyclismactu.net tegen het lichaamseigen ‘voedingsmiddel’ dat sommige renners en teams nemen. “Ik hoef geen ketonen”, zegt Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). “Ik heb van nature de aanleg om mijn energievoorraad te stockeren en in de finale te verdelen.”

Arnaud Démare liet in zijn boek ‘Une année dans ma roue’ opschrijven dat hij in de finales niet langer het verschil kan maken. “Hoewel ik evenveel train als andere jaren. Ik stel me vragen. Ik zie sommige sprinters zelfs in de cols hallucinante dingen doen. Ik heb mijn twijfels over de verschillende ‘snelheidsbeperkingen’. Wat kan ik zelf nog meer doen? In de bergen gaan wonen? Ketonen gebruiken die door onze ploeg Groupama-FDJ verboden zijn? Maar hoe marcheert dat dan? Ze zijn voorlopig wel niet verboden door de UCI.”

Romain Bardet zei eerder op de week bij www.cyclingnews.com “dat er een grijze zone is”. “De regels zijn te tolerant. Het is aan de antidopingautoriteiten om op te treden.”

Daarmee doelde hij op het gebruik van corticosteroïden en ketonen. Zijn huidige werkgever Team DSM en zijn voormalige ploeg AG2R-Mondiale zijn lid van de Beweging voor Geloofwaardiger Wielrennen (MPCC). Deze organisatie onder leiderschap van de Fransman Roger Legeay spreekt zich al langer tegen ketonen uit en herhaalde deze boodschap nog in maart. Ook Thibaut Pinot, Démares ploegmaat, gaf al aan dat hij “te bang is om met zulke voedingsmiddelen te klooien”.

Legaal, tot nader order

Ketonen zijn brandstoffen die door het lichaam bij vasten ontstaan en bij voeding waarbij de koolhydraten heel sterk worden beperkt. Het gebruik van dit ‘voedingsmiddel’ dat van buitenaf oraal wordt toegevoegd in een sportdrankje, is vooralsnog toegelaten. Hoewel de Internationale Wielerunie (UCI) in september een oproep deed om ketonen niet langer te consumeren. Ondertussen hoopt de hoogste wielerfederatie dat er voldoende wetenschappelijk materiaal komt om éénduidigheid te krijgen rond de vraag of toegediende ketonen prestatiebevorderend zijn en/of de gezondheid schaden.

“Er is ontzettend veel literatuur over ketonen”, zegt Joost De Maeseneer, de ploegdokter van Intermarché – Wanty Gobert. “Maar de studies spreken elkaar tegen. Wij laten de renners daarin vrij. Ze mogen zelf kiezen of ze ketonen gebruiken, maar we moedigen het niet aan.”

Greg Van Avermaet is “geen grote believer”

Greg Van Avermaet is géén gebruiker, terwijl Jumbo-Visma bijvoorbeeld wel een voorstander is en Trek-Segafredo ook al aangaf ketonen te gebruiken. “Goh, ik denk niet dat er een groot verschil is tussen zij die met ketonen rijden en zonder”, meent de Oost-Vlaamse veteraan. “Ik ben nooit een grote believer geweest. Bij mij zou het waarschijnlijk niet helpen. Ik ben iemand van de lange inspanning. Ik heb nooit echt het probleem dat ik na vier à vijf uur koers leeg ben. Ik moet het precies van die lange wedstrijden hebben om erdoor te komen. Ik denk niet dat dit echt iets is waarvan je nu gaat vliegen. Dat zijn supplementen. Dat maakt niet echt het grote verschil”, stelt de ex-olympische kampioen.

“Mijn tweede seizoenshelft was slecht. Ik wijt het onder meer aan een verkeerd geplande vaccinatie. Ik kan nu ook roepen: het komt misschien door de ketonen, maar ik denk dat zo’n bewering op weinig is gestoeld. Het is belangrijker dat je voeding klopt, dat je de koolhydraten goed managet, zodat je overal energie hebt. Het is misschien altijd een beetje in mijn nadeel geweest dat anderen dit nemen, zodat ze iets beter hun energie kunnen verdelen. Mijn specialiteit was en is om mijn voorraad aan energie genoeg te stockeren, om dan aan te wenden in de finale. Ketonen zijn een vorm van ongelijkheid, maar rapper door rijden? Neen, dat denk ik niet. Of ze verboden moeten worden? (laat een tussenpauze) Het is niet aan mij om daarover te oordelen, maar aan de wetenschappers en tenslotte aan de Internationale Wielerunie (UCI). Wij rijden er alvast niet mee.”