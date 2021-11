Man die 43 jaar onschuldig in de cel zat is op slag miljonair

In 1979 werd Strickland veroordeeld voor de drievoudige moord op Sherrie Black (22), Larry Ingram (22) en John Walker (20) een jaar eerder. Een blanke jury gaf hem levenslang, in totaal 50 jaar cel. Zonder kans op vervroegd vrij te komen. Er was nochtans geen bewijsmateriaal dat Strickland aan de plaats van delict linkte en hij had bovendien een sluitend alibi.

Cynthia Douglas, de enige overlevende van de moordpartij en dus getuige, had hem echter “gezien”.

Strickland hield al die jaren zijn onschuld staande. Hij diende verschillende verzoeken in tot vrijlating, nu pas ging het hooggerechtshof op zijn verzoek in. Na 43 in de cel te hebben gezeten. Hij verliet de gevangenis in een rolstoel.

Daarop werd een grote geldinzameling georganiseerd. In enkele dagen tijd stond er bijna een miljoen euro op de rekening, zodat de Amerikaan zich geen financiële zorgen meer moet te maken.

Hij zei in intussen dat hij dankbaar is voor al die solidariteit, maar dat hij het geld liever niet had gekregen en een normaal leven had kunnen leiden.