De nieuwe supervariant van het coronavirus – door sommigen ‘Nu’ gedoopt – is ook in ons land al opgedoken. Dat heeft minister Vandenbroucke gezegd op de persconferentie na het Overlegcomité. Ook het Antwerpse universitair ziekenhuis UZA onderzoekt drie verdachte stalen uit de provincie. “Zondagavond weten we het resultaat”, aldus microbioloog Veerle Matheeusen.