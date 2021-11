Jelle Cleymans: “Katrien en ik wonen niet meer samen en zijn geen koppel zoals de maatschappij dat definieert. En dan?”

Als het aan Jelle Cleymans zelf zou hebben gelegen, gaf hij nu geschiedenis in een of andere school. Helaas voor hem kruiste Gert Verhulst zijn pad en werd hij – in die volgorde – het gezicht van Spring, Ketnet-wrapper, acteur, musical-mens en zanger. Dat laatste is wat hij echt wil. Met eigen liedjes, zonder al te veel franjes. Want, zegt hij, hij is intussen een man van 36 met een willetje. Nog altijd ros, nog altijd breed lachend naar de wereld. En met een wat eigenzinnige kijk op de liefde. “Mijn nieuwe partner zal moeten kunnen leven met wat Katrien en ik samen hebben.”