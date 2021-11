In Brussel is donderdagavond een jonge vrouw bewusteloos geraakt door een CO-intoxicatie. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar. Ook in Vorst raakte donderdagavond een jonge vrouw bedwelmd door een CO-intoxicatie, maar ook zij verkeerde niet in levensgevaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.