Evi Hanssen weet waarom ze alcohol heeft afgezworen: “Ik kan het iedereen aanraden”

Ooit kende de wereld Evi Hanssen (43) omdat ze op tv kwam. Anno 2021 is ze verveld tot schrijfster. Een carrièrewending waar ze in is gerold sinds ze haar leven op een nieuw spoor heeft gewrongen. En bij dat nieuwe spoor horen nieuwe gewoontes. Dus stopte ze me drinken. Een jaar was het opzet. Voorgoed is het geworden. Het werd een openbaring die te volgen is in het dagboek Sinds ik niet meer drink. Ze kan het iedereen aanraden, zegt ze.