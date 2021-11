Vrije basisschool Uiterwaard Stokkem stimuleert buitenspelen

Bewegen is goed voor je gezondheid. Hoe meer beweging kinderen krijgen, hoe beter.

Bovendien bevordert buitenspelen de ontwikkeling van de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden. Er is buiten vaak meer ruimte om te bewegen en er zijn veel situaties om te ontdekken. Volgens de beweegrichtlijnen voor kinderen heeft ieder kind tussen de 4 en 18 jaar elke dag 60 minuten aan beweging nodig. Buitenspelen tijdens de coronacrisis kan veilig als we ons houden aan de basisregels. Het trefbaltornooi van vrije basisschool Uiterwaard Stokkem was een succes voor de leerlingen.