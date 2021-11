Hamonie Concordia laat Cinema Van Eyck herleven tijdens themaconcert

Op vrijdag 19 en zondag 21 november zorgde de Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik ervoor dat het publiek zich weer even in de jaren zeventig kon wanen tijdens het themaconcert 'Cinema Van Eyck herleeft'.

Zaal Van Eyck was omgetoverd naar de bekende cinema van weleer, zelfs de oude filmcamera stond weer opgesteld in de zaal. De percussiegroep o.l.v. Pieter Franssen bracht iedereen vlot in de stemming, waarna het instaporkest met dirigent Ton van Buggenum liet horen dat deze jongeren goed bezig zijn. Na bijna twee jaren zaten alle muzikanten van de harmonie te popelen om weer te mogen optreden. Het allereerste concert o.l.v. dirigent Rob Moers was een groot succes.Een pluim voor alle harde werkers die beide dagen ervoor zorgden dat beide concerten veilig konden verlopen.Ingestuurd door Ann Bleukx en Ger Rijks