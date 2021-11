Popcorn voor Rode Neuzen Dag in Spectrumcollege

Rode Neuzen Dag wil jongeren helpen om zich goed in hun vel te voelen. Als het gaat om mentaal welzijn van de leerlingen, moeten we het niet in de grootheid zoeken. Het zijn vaak net de kleine dingen die belangrijk zijn: een gesprekje tussendoor, een schouderklopje of een knipoog. Als er meer aan de hand is, kunnen de leerlingen van het Spectrumcollege altijd rekenen op het zorgteam en leerlingbegeleiders. Er zijn ook verschillende acties op school: sportactiviteiten, masterclass, de vriendschapsdag… Deze activiteiten hebben als doel het groepsgevoel te vergroten en de leerlingen het gevoel te geven dat ze een onmisbare schakel zijn. De verkoop van popcorn bracht maar liefst 602 euro op.