Zonhovenaren planten duizenden nieuwe bomen in het Schemmersbergbos

Tijdens deze plantactie gaan de Zonhovenaren duizenden nieuwe bomen en struiken planten in de voorziene zone, in de omgeving van de KMO-zone Molenheide. Het gaat om inheemse soorten zoals eik, hazelaar, tamme kastanje, berk, veldesdoorn, winterlinde, abeel of boskers. Deze soorten komen in de plaats van de naaldbomen, die vroeger zijn geplant om aan de vraag naar mijnhout te voldoen. “De naam ‘Toekomstbomenbos' is uiteraard niet toevallig gekozen”, zegt burgemeester Johny De Raeve. "Bomen halen CO2 uit de lucht die voor klimaatopwarming zorgt. Ze bieden ons schaduw en koelte. Ze wemelen zelf van het leven en zorgen voor voedsel en beschutting voor insecten, vogels en andere dieren. Bomen zijn dus erg belangrijk voor de toekomst. We willen de inwoners van Zonhoven bewustmaken van de klimaatproblematiek en echte klimaatambassadeurs van hen maken. Daarom betrekken we hen bij deze actie.”Schepen van omgeving, mobiliteit en wonen Frederick Vandeput: “De beheerswerken van ANB zorgen voor meer biodiversiteit in de bossen. Hierdoor worden ze veerkrachtiger en zijn ze beter bestand tegen de klimaatverandering. Ook de veengebieden in natuurgebied de Teut zijn van groot belang. Veen werkt als een spons en absorbeert water en CO2. Een belangrijk instrument tegen de klimaatopwarming dus. Zo wordt water beter vastgehouden in de ondergrond en zorgt het voor minder wateroverlast in lager gelegen gebieden.”De gemeente hoopt dat kinderen die samen met (groot)ouders een boom komen planten in het Toekomstbomenbos ook thuis nog een extra boom plaatsen, of hun tuin verder vergroenen.