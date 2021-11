Vincent Kompany beseft dat steun van Anderlecht-bestuur niet onvoorwaardelijk is, maar: “Ik ben geen novemberman”

Het is crisis op Anderlecht, dat slechts één overwinning boekte in acht wedstrijden. Vincent Kompany had heel wat uit te leggen op zijn wekelijkse persbabbel. Hij nam er wel bijzonder uitgebreid de tijd voor. Uiteraard kwam ook zijn positie ter sprake. “De steun vanuit het bestuur is niet onvoorwaardelijk, maar is er omdat ik hard werk en objectief naar de problemen kijk”, klonk het.