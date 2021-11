Toerist wil selfie nemen met ‘plastic’ krokodil maar beseft te laat dat het beest echt is

Krokodillen kunnen uren aan een stuk onbeweeglijk in het water liggen, waardoor het soms is alsof de dieren dood of namaak zijn. Een 68-jarige man dacht dat hij zo’n ‘plastic’ krokodil zag liggen in een zwembadje in een Filipijns pretpark, dus sprong hij in het water om een selfie te nemen. Het reptiel was echter van vlees en bloed, en liet dat duidelijk merken. Nehemias Chipada kon zich snel losrukken en overleefde het incident, maar de krokodil brak zijn arm en de tanden veroorzaakten diepe wonden