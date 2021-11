Isolde Lasoen test positief na drie negatieve sneltesten: “Behoorlijk geschrokken, laat je testen”

De eerste lichte symptomen kwamen er zondagavond, schrijft Lasoen. “Zelftest gedaan. Maandag ook een zelftest. Dinsdag ondertussen goed ziek en terúg een zelftest. Állemaal negatief. Woensdagochtend toch naar de dokter voor een PRC, want zo ziek als een hond. Zonet resultaat gekregen (48 uur later, want de labo’s trekken het niet): positief op Covid-19.”

Het is geen roep om berichtjes met beterschap te krijgen, voegt ze eraan toe. “Het gaat al iets beter. Ik ben immers al ziekjes sinds zondag. Maar waarom ik dit wel schrijf is dat ik behoorlijk geschrokken ben over de betrouwbaarheid van de sneltesten. Ik heb gelukkig niet veel mensen gezien, maar ben wel blijven boodschappen doen, voor mijn kinderen zorgen – want mijn lief heeft zelf Covid – en Elko naar school gestuurd. Laat het gewoon een waarschuwing zijn. Toch ziek en een negatieve zelftest? Laat zo snel mogelijk een PCR-test afnemen.”