AA Gent ging donderdagavond verrassend onderuit op bezoek bij Anorthosis Famagusta. Hein Vanhaezebrouck gaf hierbij enkele spelers speelkansen maar die test bracht niet meteen voldoening voor de Gentse coach: “We probeerden donderdag enkele jongens in de hoop dat we ook de komende weken al eens zouden kunnen schuiven maar dat is niet echt een succes geworden.”