PSG ontkent contact met Zinédine Zidane: “Pochettino blijft”

“Pochettino heeft ons nooit gevraagd te vertrekken”, zei Leonardo vrijdag. “Ik denk dat dat belangrijk is om duidelijk te maken. Er gaat veel valse informatie rond. We willen niet dat Pochettino vertrekt. Er heeft geen enkele club contact met ons opgenomen. We hebben veel respect voor Zinédine Zidane, maar ik kan duidelijk aangeven dat er geen contact met hem is geweest.”

Dagblad Le Parisien opende vrijdag op haar voorpagina met het verhaal dat de PSG-top een geheime ontmoeting had met Zidane. Volgens de krant zouden onderhandelingen tussen beide partijen al enkele weken lopen.

Pochettino ontkende dinsdag voor het Champions League-duel bij Manchester City, dat met 2-1 verloren ging, interesse te hebben in de trainersjob bij Manchester United. “Ik heb bij PSG een contract tot 2023 en ben heel gelukkig bij de club”, liet hij optekenen. “Ik ben niet dom. Ik begrijp wat er gaande is. Er zijn in het voetbal altijd geruchten. Maar ik laat me niet afleiden.”