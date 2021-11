Er vloeiden deze week een boel tranen: voor het vaarwel van Élodie Ouédraogo en een emotioneel afscheid voor Louis Talpe. En is Leen Dendievel een Carry, Charlotte of toch een Miranda? De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.