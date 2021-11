Diest

De politie gaat in Diest extra controleren in de buurt van scholen. Dit nadat er een stijging van het aantal meldingen van overlast door het afsteken van vuurwerk werd genoteerd. Donderdag werden nog twee minderjarigen onderschept met zwaar vuurwerk in hun boekentas nadat er een luide knal te horen was in het Jan Heylenpark. De twee zullen samen met hun ouders op het politiekantoor worden uitgenodigd. mm