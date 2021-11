“Eerst mensen, dan pas tegenstanders”: lof voor clubarts van AA Gent die Cypriotische fan met hartstilstand redt

Het Cypriotische Anorthosis Famagusta FC heeft na zijn 1-0-zege in de Conference League tegen AA Gent donderdagavond de medische afdeling van de Belgische club en dokter Jens De Decker in het bijzonder bedankt. Zij waren te hulp geschoten nadat een Cypriotische fan een hartstilstand gekregen had in de tribunes. “We zijn op de eerste plaats mensen en dan pas tegenstanders”, tweetten de Cyprioten. “Gefeliciteerd met jullie groepswinst en veel succes nog dit seizoen in Europa!”